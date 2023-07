Mini-visite guidée du donjon de Rouen Tour Jeanne d’Arc (donjon) Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

LE DONJON DE ROUEN

Mini-visites guidées

Poussez les portes du patrimoine au Donjon de Rouen à l’occasion des journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Nos mini-visites de 30mn vous révèlent l’histoire d’un monument emblématique qui a traversé les siècles et qui fût le théâtre des faits les plus marquants de l’histoire de la ville de Rouen.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre – 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h – 30 mn

Gratuit – Sur réservation

Informations et réservation sur www.donjonderouen.com

Tour Jeanne d'Arc (donjon) Rue Bouvreuil, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Le donjon, dressant ses 35 mètres au-dessus des fossés qui l'entourent est le seul vestige encore visible de l'ancien château de Rouen construit par Philippe Auguste dès 1204. C'est au rez-de-chaussée que Jeanne d'Arc, enfermée au château, fut mise en présence des instruments de torture. En face de la gare

Alan Aubry – Metropole Rouen Normandie