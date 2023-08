Tour guidé du Tripode INSEE Tour INSEE Paris Catégorie d’Évènement: Paris Tour guidé du Tripode INSEE Tour INSEE Paris, 16 septembre 2023, Paris. Tour guidé du Tripode INSEE Samedi 16 septembre, 18h00 Tour INSEE entrée libre, pas de places limités ni de réservation L’événement constitura une exposition sur l’architecture du tripode INSEE (cimaise d’informations, projection de film). Un tour guidé, explicatif de l’architecture du bâtiment sera organisé.

Une projection son et lumière annimera en soirée les façades de l’édifice. Tour INSEE 44 boulevard Adolphe Pinard 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France 0786609494 https://in-c-malakoff.org Le tripode INSEE est l’œuvre des architectes Serge Lana et Denis Honneger. Construite en 1974, la tour est une icone brutaliste de la seconde moitié du XXème siècle.

Le tripode est d’une géométrie triangulaire implacable (noyau central, escaliers aux extrémités des ailes, …), sa structure en poteau poutre béton est particulièrement adaptable.

La tour fait l’objet d’une grande mobilisation soutenue par l’Ordre National des Architectes, luttant contre le projet qui prévoit sa démolition. Métro ligne 13, Tram T3a, Bus 59 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00 Antoine Leriche Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Tour INSEE Adresse 44 boulevard Adolphe Pinard 75014 Paris Ville Paris Age max 99 Lieu Ville Tour INSEE Paris latitude longitude 48.822392;2.313977

Tour INSEE Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/