Tour féminin de Normandie 2024 Caen, dimanche 17 mars 2024.

Tour féminin de Normandie 2024 Caen Calvados

L’édition 2024 du Tour de Normandie de cyclisme féminin est de retour !

4 étapes, 5 départements normands sillonnés, 425 km à parcourir,7 villes étapes et une arrivée prévue à Caen le 17 mars.

La quatrième étape de 138 km partira de Villers Bocage et arrivera à Caen, cours du Général de Gaulle. Venez les encourager ! Modifications de circulation :Circulation interdite le 19 mars, de 13h30 à fin de course sur :Route Nouvelle de LouvignyCours Général KoenigPont de Bir-HakeimQuaiCours Général De Gaulle, de la promenade de Sévigné vers la rue Sadi CarnotRue Sadi CarnotBoulevard Maréchal Leclerc, de la rue Sadi Carnot jusqu’au boulevard BertrandBoulevard Bertrand, du boulevard Maréchal Leclerc jusqu’à la place Louis GuillouardPlace Louis Guillouard (boucle autour du rond point)Boulevard Bertrand de Place Louis Guillouard jusqu’au boulevard Maréchal LeclercBoulevard Maréchal Leclerc, du boulevard Bertrand jusqu’à la rue Daniel HuetRue Daniel HuetBoulevard Aristide Briand, de la rue Daniel Huet jusqu’au cours Général De GaulleCours Général De Gaulle du boulevard Aristide Briand jusqu’au pont de Bir-HakeimStationnement interdit du 16 mars, 22h au 17 mars, fin de course sur :Cours Général Koenig sur les parkings situés entre la passerelle de l’Orne et la route de Louvigny (voie ferrée)Quai Eugène Meslin du Pont de Bir-Hakeim jusqu’au Pont de VaucellesPromenade de Sévigné du pont de Vaucelles jusqu’au Cours de GaullesCours Général De Gaulle, du pont Bir-Hakeim jusqu’à la rue Sadi CarnotRue Sadi CarnotRue Daniel HuetRue ChoronRue Arthur le Duc de la Promenade de Sévigné à la place FochRue Gabriel Dupont de la place Foch jusqu’à la rue Jean RomainBoulevard Aristide Brian (des 2 côtés), y compris sur le parking situé entre la rue Daniel Huet et la rue Sadi CarnotBoulevard Bertrand sur le parking entre la rue Fred Scamaroni et la rue GrusseRue du docteur Le RasleQuai de Juillet portion comprise entre l’avenue du Six Juin et la place du 36ème (uniquement sur chaussée principale)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 13:00:00

fin : 2024-03-17

Cours Général de Gaulle

Caen 14000 Calvados Normandie

