Immergez-vous dans le mystère de la tour Tour épiscopale, 17 septembre 2022, Hautefage-la-Tour.

Gratuit. Entrée libre.

Visitez librement ce rare exemple de l’architecture Renaissance à l’échelle du Grand Villeneuvois, qui conserve encore aujourd’hui son mystère.

Tour épiscopale Le Bourg, 47340 Hautefage-La-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

La tour a été construite fin XVe et début XVIe siècle pour les évêques d’Agen, Leonardo et Antonio Della Rovere. Elle surplombe l’église Notre-Dame, construite dans le même temps. Lors de sa visite pastorale, l’évêque Claude Joly décrit en 1668 : « à six pas de l’église une grande et belle tour qui sert de clocher, bâtie de fort belle pierre, imparfaite pourtant, où sont deux cloches ». Au XIXe siècle, les divisions d’étage ont disparu et la partie supérieure de la tour est ruinée. Elle a été restaurée à la fin du XIXe siècle et coiffée d’un toit conique, vers 1910. Vers 1950, un château d’eau a été installé à l’étage supérieur. La tour fait aujourd’hui office de clocher. Les trois étages délimités par un cordon sont desservis par un escalier en vis, installé dans une tourelle hors-oeuvre sur le contrefort d’angle sud-ouest.



©Pays d’art et d’histoire CAGV