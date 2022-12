Tour en calèche Bozel Bozel Communauté de Communes Val Vanoise - Vallée de Bozel Tourisme Bozel Catégories d’évènement: Bozel

Savoie Bozel Venez faire un tour de calèche dans les rues de Bozel ! Malheureusement le Père Noël ne pourra pas être présent avec nous cette année.

Inscription obligatoire, nombre limité à 6 pers/tour info@valleedebozel.com +33 4 79 55 03 77 http://www.valleedebozel.com/ Vallée de Bozel Tourisme 118 Rue Emile Machet Bozel

dernière mise à jour : 2022-11-03 par Communauté de Communes Val Vanoise – Vallée de Bozel Tourisme

