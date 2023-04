Château de Vaulaville en lumière Château de Vaulaville, 13 mai 2023, Tour-en-Bessin.

Illumination du château de Vaulaville à Tour en Bessin. Visite de la chapelle à la bougie..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Château de Vaulaville

Tour-en-Bessin 14400 Calvados Normandie



Illumination of the castle of Vaulaville in Tour en Bessin. Visit of the chapel by candlelight.

Iluminación del castillo de Vaulaville en Tour en Bessin. Visita de la capilla a la luz de las velas.

Beleuchtung des Schlosses von Vaulaville in Tour en Bessin. Besichtigung der Kapelle bei Kerzenlicht.

Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental