Tour Eiffel Kizomba Festival / 4ème édition YOOMA HOTEL, 13 août 2021-13 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 13 au 16 août 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 14h à 6h

payant

La kizomba est une danse suave et africaine qui séduit dans le monde. Paris est la capitale mondiale de la kizomba. Débutant ou plus avancé, rejoignez le festival de kizomba de la Tour Eiffel La kizomba vous plait. Débutant ou avancé, rendez-vous au festival de kizomba de la Tour Eiffel 4ème édition. PROFESSEURS INTERNATIONAUX Oncle Kani / Semba Jp & Stephy / Urbankiz Tango Yami & Marta / Kizomba fusion Sara & Jo / Semba Rudy Fabre / Kizomba Haffia Rock / Urbankiz Lucas Cico / Urbankiz Julie & Rodrigue / Urbankiz 20H stages intensifs – tout niveau (débutant à avancé) LES DEAJAYS Dj Momento Dj Loy J Dj PG Dj Angelo Dj Ryze Dj Fsmile SALLES / HOTEL PRINCIPAL Yooma Hotel 51 Quai de Grenelle 75015 Paris PROGRAMME 13-16 AOUT 2021 3 jours de stages intensifs 3 soirée 3 sociales / danse en après midi 1 plein PROGRAMME 9-12 AOUT 2021 3 jours de stages -afro danses du 9 au 11 Aout 2021 (cours pour enfants et adultes) Animations -> Autre animation YOOMA HOTEL 51 QUAI DE GRENELLE Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (511m) 10 : Charles Michels (516m)

Contact :Eko 0651967351 promocodekizomba@gmail.com https://facebook.com/events/2336296956485481/?ti=icl

