Tour du Ventre Rue des Coquelicots La Chapelle-de-Brain, mercredi 19 juin 2024.

Le Tour du Ventre est un évènement annuel et itinérant en Pays de Redon et organisé par la compagnie de théâtre Le Ventre basé à La Chapelle de Brain.

Chaque année, nous partons en itinérance dans plusieurs communes de Redon agglomération pour diffuser différentes formes artistiques comme le théâtre bien évidemment mais aussi la musique, le clown, les arts plastiques et audio-visuels. Cet évènement s’organise autour de la création d’un spectacle avec les habitants, un théâtre citoyen mélangeant artistes amateurs et professionnels. Cette année, le Tour Du Ventre aura lieu à Renac et La Chapelle de Brain du 19 au 22 juin Le spectacle de création collective sera joué les vendredi et samedi 21 et 22 juin à la Chapelle de Brain. Cette création collective a commencé depuis décembre 2023 par un travail d’écriture, puis des temps d’ateliers de répétitions avec des habitants du territoire et des comédiens professionnels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 16:00:00

fin : 2024-06-22 01:00:00

Rue des Coquelicots A Renac, au terrain de football

La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

