Journée portes ouvertes de la Tour du Valat Tour du Valat Arles, dimanche 4 février 2024.

Journée portes ouvertes de la Tour du Valat À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, la Tour du Valat ouvre ses portes dimanche 4 février 2024.

De 8h30 à 17h, venez découvrir nos activités et nos 70 ans d’histoire. Dimanche 4 février, 08h30 Tour du Valat Entrée libre

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, la Tour du Valat ouvre ses portes au public dimanche 4 février 2024.

De 8h30 à 17h, venez découvrir nos activités et en apprendre plus sur les 70 ans d’histoire de la Tour du Valat.

:::: PROGRAMME ::::

9h • Visite guidée “À la découverte de la flore de la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat” avec Hugo Fontes

“À la découverte de la flore de la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat” avec Hugo Fontes 10h • Escape Game “Égarés à la Tour du Valat” (à faire en famille ou entre amis) animé par Marion Lourenço

“Égarés à la Tour du Valat” (à faire en famille ou entre amis) animé par Marion Lourenço 11h • Conférence “Flamants et Cistudes, suivis à long terme de deux espèces emblématiques de Camargue par la Tour du Valat” avec Antoine Arnaud et Anthony Olivier

“Flamants et Cistudes, suivis à long terme de deux espèces emblématiques de Camargue par la Tour du Valat” avec Antoine Arnaud et Anthony Olivier 13h • Table ronde “Quels métiers pour préserver les zones humides ?”

“Quels métiers pour préserver les zones humides ?” 15h • Visite guidée “Les bâtiments de la Tour du Valat au fil des ans” avec Nicolas Beck

“Les bâtiments de la Tour du Valat au fil des ans” avec Nicolas Beck 16h • Conférence “La Tour du Valat : 70 ans d’engagement pour les zones humides” avec Jean Jalbert

Tout au long de la journée, vous pourrez aussi découvrir :

Deux parcours en libre accès et balisés menant à l’observatoire du Saint-Seren sur la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat (circuit court 2,5 km, circuit long 7 km) ;

menant à l’observatoire du Saint-Seren sur la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat (circuit court 2,5 km, circuit long 7 km) ; Un jeu de piste qui vous emmènera à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides ;

qui vous emmènera à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides ; Des ateliers pour petits et grands ;

pour petits et grands ; Plusieurs stands et animations , sous les platanes dans la cour du mas, avec notamment un stand Adopte un flamant dédié au parrainage des flamants roses ;

, sous les platanes dans la cour du mas, avec notamment un stand Adopte un flamant dédié au parrainage des flamants roses ; Des séances de dédicaces avec Cyril Girard, auteur-dessinateur et Jean Emmanuel Roché, photographe ;

avec Cyril Girard, auteur-dessinateur et Jean Emmanuel Roché, photographe ; Une présentation du fonds documentaire de notre bibliothèque.

Retrouvez le programme complet sur notre site : https://tourduvalat.org/agenda/portes-ouvertes-a-la-tour-du-valat-le-dimanche-4-fevrier-2024/

:::: INFOS PRATIQUES ::::

• Pas de réservation nécessaire, inscriptions aux activités sur place ;

• Derniers départs à 15h pour le circuit long et 16h pour le circuit court ;

• Bottes (ou chaussures de marche) et jumelles conseillées ;

• Trois food-trucks trucks (La Roulotte Gourmande, Seltz & Limone et La Mezcla) seront présents sur place pour se restaurer. Possibilité également d’apporter votre pique-nique ;

• Pensez à prendre votre gourde, vous pourrez la remplir sur place et éviter ainsi les bouteilles à usage unique ;

• Chiens interdits, même tenus en laisse ;

• Présence de sanitaires sur place.

:::: À propos de la Tour du Valat ::::

La Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes créé il y a bientôt 70 ans par Luc Hoffmann, qui a développé ses activités de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes avec le souci constant de réconcilier l’homme et la nature. Convaincue que la préservation des zones humides ne sera possible que si activités humaines et protection du patrimoine naturel vont de pair, la Tour du Valat développe depuis de nombreuses années des programmes de recherche et de gestion intégrée qui favorisent les échanges entre utilisateurs et scientifiques des zones humides, mobilise une communauté d’acteurs et promeut les bénéfices des zones humides auprès des décideurs et des acteurs socio-économiques.

:::: À propos de la JMZH ::::

La Journée Mondiale des Zones Humides célèbre chaque année l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar pour la protection des zones humides le 2 février 1971 en Iran, dont Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat en 1954, fut l’un des principaux instigateurs.

