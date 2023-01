Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat Tour du Valat, 5 février 2023, Arles.

Venez découvrir la Tour du Valat le temps d’une journée

Tour du Valat Le Sambuc, 13200 Arles Le Sambuc Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 97 20 13 https://tourduvalat.org/ http://www.facebook.com/tourduvalat/;http://www.instagram.com/tour_du_valat/;http://twitter.com/tourduvalat

PROGRAMME

9h30 – Visite guidée du domaine de la Tour du Valat

10h – Escape Game « Égarés à la Tour du Valat » (à faire en famille ou entre amis)

11h – Conférence « Introduction à la restauration écologique des zones humides »

11h30 – Animation culinaire par le conservatoire Grand Sud des cuisines et dégustation des vins du domaine du Petit Saint-Jean (propriété de la Tour du Valat)

13h – Table ronde « Comment s’engager pour préserver les zones humides ? »

13h – Atelier land art pour les enfants

14h – Conférence « Restauration d’un marais temporaire méditerranéen sur des friches agricoles »

14h30 – Animation culinaire par le conservatoire Grand Sud des cuisines

15h – Visite guidée « Réhabilitation énergétique du bâtiment Luc Hoffmann »

16h – Conférence « L’aigle de Bonelli, une espèce méconnue des Zones Humides »

Et sur place, vous pourrez aussi profiter de :

• 2 parcours balisés en libre accès de la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat vers l’observatoire du Saint-Seren : circuit court 2,5 km – circuit long 7 km.

• L’exposition photo « Les zones humides, un trésor insoupçonné » par la Tour du Valat.

• L’exposition « Cyanotypes des plantes rares et protégées de Camargue » par le Collectif C3.

• Un atelier poisson pour découvrir la richesse des canaux et marais de Camargue.

• Plusieurs stands et animations vous accueilleront tout au long de la journée dans la cour du mas sous les platanes (ex. pour en savoir plus su « Adopte un flamant »).

• Deux Food trucks (Seltz & limone et La roulotte gourmande).

Infos pratiques :

• chiens interdits même tenus en laisse ;

• bottes (ou chaussures de marche) et jumelles conseillées ;

• restauration possible sur place grâce à la présence de Food trucks, mais vous pouvez également apporter votre pique-nique ;

• pensez à prendre votre gourde, vous pourrez la remplir sur place et éviter ainsi les bouteilles à usage unique ;

• derniers départs à 15h pour le circuit long et 16h pour le circuit court ;

• présence de sanitaires sur place ;

• pas de réservation nécessaire.



