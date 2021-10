Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Tour du Théatre en 80 minutes – CIE Thomas Visonneau Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Tour du Théatre en 80 minutes – CIE Thomas Visonneau Saint-Vincent-de-Tyrosse, 18 novembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Tour du Théatre en 80 minutes – CIE Thomas Visonneau 2021-11-18 – 2021-11-18

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes 80 minutes pour raconter l’Histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours !

80 minutes pour parcourir 17 mouvements, soit 25 siècles d’Histoire !

80 minutes pour explorer toutes les théâtralités !

80 minutes pour apprendre en s’amusant !

80 minutes de théâtre !

