Montez au sommet de l'emblème de la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot

16 et 17 septembre

Tour du Roy

Gratuit. Entrée libre.

Emblème de la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot, édifiée sur les remparts de la ville, cette tour, logis seigneurial, date de la fin XIIIe siècle et début XIVe siècle. Prenez part à une visite libre de la tour à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

Tour du Roy
Boulevard de la Tour, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 71 54 81
http://www.grand-villeneuvois.fr

Selon la légende, la Tour du Roy de Sainte-Livrade-sur-Lot serait un vestige d'un château construit par Richard Cœur de Lion. Plus sûrement, elle fait partie des vestiges de l'enceinte médiévale qui entourait la ville. Un fossé alimenté en eau par deux ruisseaux aurait précédé cette muraille. Il pourrait s'agir, selon une dernière hypothèse, de la maison-forte d'un seigneur des environs protégeant la ville.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

