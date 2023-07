Spectacle Pyrotechnique de Saint-Emilion Tour du Roy Saint-Émilion, 13 juillet 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Rendez-vous le soir du 13 juillet pour le célèbre Spectacle Pyrotechnique de Saint-Emilion !

Le feu d’artifice sera tiré à 23h00 depuis la Tour du Roy dans le village de Saint-Emilion..

Tour du Roy

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on the evening of July 13th for the famous Saint-Emilion Pyrotechnic Show!

The fireworks will be fired at 11:00 pm from the Tour du Roy in the village of Saint-Emilion.

Únase a nosotros la noche del 13 de julio para asistir al famoso espectáculo pirotécnico de Saint-Emilion

Los fuegos artificiales se dispararán a las 23:00 desde la Tour du Roy, en el pueblo de Saint-Emilion.

Treffen Sie sich am Abend des 13. Juli zum berühmten Pyrospektakel von Saint-Emilion!

Das Feuerwerk wird um 23.00 Uhr vom Tour du Roy im Dorf Saint-Emilion aus abgefeuert.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Saint-Emilion