Tour du Pays d'Aix Aix-en-Provence, 18 novembre 2022

Tour du Pays d’Aix

Chemin Du Coton Rouge Les Arcades Aix-en-Provence 13100

2022-11-18 – 2022-11-18

Les Arcades Chemin Du Coton Rouge

Aix-en-Provence

13100

EUR 8 11 Au programme



● Le 18 novembre à 20h, Pogo Car Crash Control / Dark Metal

Pourquoi dès qu’un groupe fait de la musique violente, percutante, puissante on tape forcément dans le champ lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, massacrer, Tahnosser… C’est un raccourci évident mais cela ne s’applique pas forcément à Pogo Car Crash Control. Alors oui c’est sûr que depuis leur première répète dans le 77 dans une salle taillée comme un demi-gymnase entre un Quick et un McDo, le groupe a plutôt fait dans le bruyant que dans la délicatesse. Et pourtant, avec P3C, on est plus dans la construction que dans l’anéantissement.



Première partie : Septaria (lauréats class’eurock 2022) / Metal

Septaria c’est le métal dans sa plus pure tradition : breaks de batteries ravageurs, compositions dynamiques et gros riffs de basses. Septaria sur scène c’est une grosse énergie, une alchimie palpable avec bien sûr des headbangings obligatoires !



● Le 25 novembre à 19h, Absurd Heroes – Release party EP / Pop Rock

Créé pendant pendant le second confinement, « Absurd Heroes » est un quatuor de 4 étudiants résidant à Aix. Le nom du groupe fait directement référence au dernier chapitre du livre d’Albert Camus « Le mythe de Sisyphe ».

L’auteur français décrivait dans ce chapitre la possibilité de vivre heureux dans un monde qui n’avait aucun sens. Cette thématique trouve aujourd’hui un écho particulièrement fort en cette période de folie et d’absurdité pandémique, d’autant plus fort pour Miguelangel Minieri (Batteur), Kaï Dentan (Guitariste), Sébastien Rouff (Bassiste) et Tristan Vidal (Chanteur).

Ils forment ainsi comme le porte voix d’une génération directement confrontée à l’absurdité de cette crise, qui subit de plein fouet les restrictions de liberté.



Première Partie : Neurotic Strangers

Depuis 1998, l’association Aix’Qui organise le Tour du Pays d’Aix, festival itinérant de musiques actuelles en Pays d’Aix qui, inexorablement, porte ses programmations dans les communes du dit pays.

Les Arcades Chemin Du Coton Rouge Aix-en-Provence

