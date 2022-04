Tour du Mont Blanc Cyclo® Hauteluce Hauteluce Catégories d’évènement: Hauteluce

Savoie

Tour du Mont Blanc Cyclo® Hauteluce, 16 juillet 2022, Hauteluce.

2022-07-16 – 2022-07-17

Hauteluce Savoie 1 jour, 330 km, 8000 m de dénivelé positif, 3 pays traversés (France, Suisse et Italie). Une épreuve cycliste déjà mythique à faire seul ou en équipe de 2. Départ et arrivée depuis les Saisies.

Village animation prévu sur le site des départs et arrivées info@lessaisies.com +33 4 79 38 90 30 http://www.letourdumontblanc.fr/ Hauteluce

