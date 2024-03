Tour du monde littéraire Escale en Iran Rencontres avec Sorour Kasmaï La Compagnie des Livres Vernon, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars à partir de 18h, la Compagnie des Livres accueille Sorour Kasmaï, directrice de la collection Lettres Persanes chez Actes Sud. À son invitation, douze autrices iraniennes ont pris la plume pour expliquer ce que les mots « Femme », « Rêve » et « Liberté » signifiaient pour elles. Cette belle initiative a donné vie au recueil « Femme, Rêve, Liberté » qui soutient celles qui se sont insurgées et qui continuent à le faire — contre la tyrannie en Iran.

Début : 2024-03-16 18:00:00

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie

