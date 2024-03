Tour du monde littéraire Escale en Iran Rencontres avec les Éditions « Les Rêveurs » La Compagnie des Livres Vernon, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars à partir de 14h30 la Compagnie des Livres accueille les Éditions Les Rêveurs, petite maison d’édition qui participe avec leurs auteurs à l’édition de bandes dessinées et de livres illustrés. Ils ont adapté en pop-up deux récits de l’épopée iranienne « Le Livre des Rois ». La rencontre sera donc axée sur ces deux créations et la manière de passer d’un texte écrit à une œuvre pop-up.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie

