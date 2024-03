Tour du monde littéraire Escale en Iran Heure du conte La Compagnie des Livres Vernon, samedi 23 mars 2024.

La Compagnie des Livres vous invite les samedis 16 et 23 mars à 11h pour son rendez-vous mensuel maintenant incontournable l’Heure du Conte.

L’Iran regorge d’histoires, de mythologies et de contes enchanteurs. De très beaux albums ont été sélectionnés pour faire voyager nos plus jeunes lecteurs.

16/03 lecture pour les 2-5 ans

23/03 lecture pour les 6-9 ans

Sur réservation au 02 32 51 27 33

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-23

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie lacompagniedeslivres@hotmail.com

