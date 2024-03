Tour du monde littéraire Escale en Colombie La Compagnie des Livres Vernon, mardi 2 avril 2024.

Tour du monde littéraire Escale en Colombie La Compagnie des Livres Vernon Eure

Le temps file à une vitesse ! Le mois de mars touche bientôt à sa fin, alors il est temps de vous annoncer la prochaine destination. C’est en Amérique du Sud que La Compagnie des Livres pose ses valises à partir du 2 avril et, plus précisément, en… Colombie !

Voici le programme

○ Les samedis 06 et 20 avril aura lieu votre rendez-vous bi-mensuel maintenant incontournable l’Heure du Conte. La Compagnie des Livres a sélectionné quelques très beaux albums qui mettent en avant la richesse de la culture colombienne.

○ Le jeudi 11 avril de 18h30 à 20h30, l’association Couleurs de Plume qui consacre son activité à développer le plaisir de l’écriture pour tous âges et dans tous lieux sera présente à la librairie. Pendant deux heures, les intervenantes vous proposeront donc un atelier d’écriture (adulte) ayant un rapport avec la destination. Le thème demeure un secret pour maintenir jusqu’au bout le mystère. Les places sont très limitées, donc ne tardez pas à vous inscrire. À l’instar de ceux proposés par Morgane, l’atelier coûte 20€ par personne.

○ Le vendredi 12 avril à 18h, La Compagnie des Livres reçoit Éric Julien dans le cadre de son ouvrage « Kogis, le chemin des pierres qui parlent dialogues entre chamans et scientifiques » chez Actes Sud. Éric, géographe et consultant en entreprise, a fondé l’association « Tchendukua Ici et ailleurs » en soutien aux communautés kogis, peuple qui vit dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie.

○ Le mercredi 17 avril à 15h, c’est l’heure d’un atelier créatif autour de l’animal emblématique de cette partie du monde le Lama ! Accessible à partir de 5 ans.

Préparez vos valises, le départ est pour bientôt !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-30

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie lacompagniedeslivres@hotmail.com

