Tour du monde littéraire Escale en Colombie Rencontres avec Éric Julien La Compagnie des Livres Vernon, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril à 18h,La Compagnie des Livres a l’immense plaisir de recevoir Éric Julien dans le cadre de son ouvrage « Kogis, le chemin des pierres qui parlent dialogues entre chamans et scientifiques » chez Actes Sud. Éric, géographe et consultant en entreprise, a fondé l’association « Tchendukua Ici et ailleurs » en soutien aux communautés kogis, peuple qui vit dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie

