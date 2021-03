Hamburg Insitut français de Hambourg Hamburg Tour du monde francophone : un jeu de piste pour vos classes Insitut français de Hambourg Hamburg Catégorie d’évènement: Hamburg

La langue française est parlée dans le monde entier. Ce tour du monde permettra à vos élèves de découvrir quels pays et quelles régions du monde sont francophones _La mission est simple…_ _Réponds aux devinettes et trouve dans quel pays te mène le voyage._ _Écris ensuite une_ _lettre, une_ _carte postale_ _ou_ _enregistre un message vocal_ _pour raconter ton séjour dans ce pays « mystère »._ Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous envoyer vos contributions ! Retrouvez toutes les informations ainsi que **les conditions de pariticipation au concours en** [**cliquant sur ce lien.**](https://www.institutfrancais.de/fr/hamburg/education/projets-educatifs/tour-du-monde-francophone)

Vous trouverez le formulaire d’inscription et les conditions de participation sur le site de l’Institut Français de Hambourg

Pour célébrer le mois de la Francophonie, nous invitons les professeurs de français et leurs classes à participer à un jeu de piste sur les pays francophones.

