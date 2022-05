Tour du Monde en 80 Jours, 12 mai 2022, .

Tour du Monde en 80 Jours

2022-05-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-13

Cette création pour Chœur et orchestre, arrangée et dirigée par Sandrine LUZIGNANT, met à l’honneur les élèves du Conservatoire de Bourges : chant-choral, maîtrise de Pascale VERHEECKE, classes de harpe, alto, violoncelle, contrebasse, percussions, hautbois, clarinette et saxophone.

ARTISTES : Sandrine LUZIGNANT, Pascale VERHEECKE

Coup de projecteur sur des musiques de séries télé (Hercule Poirot, les aventures de Tintin, Arsène lupin etc..) et des musiques de films (Ennio Morricone, Vladiir Cosma, Hanz Zimmer etc…).

En partenariat avec l’Education Nationale

Suite à un pari fou, revivez les aventures de Phileas Fogg et de son fidèle domestique Passepartout pour un voyage plein de rebondissements autour de la terre en 80 jours.

Jeudi 12 à19h, Répétition Générale Publique

Sans réservation, nombre de places limité.

Conservatoire

