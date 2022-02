Tour du monde avec le Duo Papillon Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Tour du monde avec le Duo Papillon Les Houches, 22 août 2022, Les Houches. Tour du monde avec le Duo Papillon pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches

2022-08-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-22 20:00:00 20:00:00 pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste

Les Houches Haute-Savoie Les Houches Flûte et guitare interprètent musiques d’auteurs de différents pays du monde. Concert adapté à tous âge. duopapillonguitarflute@gmail.com pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches

