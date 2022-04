TOUR DU KEMBERG Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: 88100

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Le départ de cette manifestation, dont la vocation familiale est , clairement affirmée avec un circuit de 8,2 km, se fera depuis l’Abri des Trois Fauteuils, de 8h00 à 14h00.

Trois circuits seront proposés aux randonneurs : Tout est prévu pour une belle journée de « rando » en famille ou entre amis !

Chacun pourra se restaurer sur place. Des points de contrôle et de ravitaillement (boissons, biscuits…) sont prévus sur les circuits ; un pour le sentier vert et deux pour les sentiers bleu et rouge.

A l'issue de cette manifestation, remises de médailles pour les marcheurs en herbe et remises de coupe. clubvosgien-saintdie@orange.fr +33 3 29 55 27 93

