Vannes a su garder les trois-quarts de ses fortifications, malgré les destructions opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes bretonnes dont l’enceinte est la mieux conservée. Accueillis par des figurants, renseignés sur l’édifice par des guides-conférenciers, les visiteurs s’initient à l’histoire des remparts à travers des saynètes jouées sur trois sites :

– Tour du Connétable, rue des Remparts

Visite de la résidence du Connétable, retour sur les techniques de construction d’un système défensif.

– Porte et Tour Calmont, rue Alexandre Le Pontois

Tout savoir sur les portes des fortifications et sur la construction du château de l’Hermine du duc Jean IV de Montfort

– Bastion Gréguennic, 7 place de la Poissonnerie

Une rue médiévale qui débouche sur le port, la dernière étape de modernisation des bastions et des casemates et la vente des remparts…

Mis en scène sous la direction artistique de Hervé Richardot de la Cie Instant(s) en partenariat avec Arkaval spectacles, le Cours Charmey et la Cie Spectacle en Bretagne

Tour du Connétable – 15e siècle – Rue des Remparts – Classée Monument Historique : 1927

Intégrée à la muraille orientale de la ville, cette majestueuse tour fut pensée lors de l’agrandissement des remparts engagé à la fin du 14e siècle. Cependant, ses caractéristiques architecturales font apparaître qu’elle est réalisée plus tard sous le règne du duc Jean V (1399-1442) pour Arthur de Richemont, le frère de ce dernier.

