La tour du Boujard édifiée en 1850 est un témoignage original du goût médiéval des élites du XIXe siècle. En cours de restauration, aujourd’hui, elle vous sera commentée sur place par un membre de l’association Ste EUPHÉMIE Tour et Patrimoine. La tour du Boujard édifiée en 1850 est un témoignage original du goût médiéval des élites du XIXe siècle. Tour du Boujard 315 bis Chemin du Boujard, 01600 Sainte-Euphémie Sainte-Euphémie Ain

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00

