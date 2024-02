TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE PONTMAIN- CHAILLAND Pontmain, samedi 23 mars 2024.

Le retour de l’épreuve cycliste du Tour du Bocage et de l’Ernée

24 ème Tour du Bocage et de l’Ernée

Internationale U19

La ville de Pontmain accueillera la première étape ( Le départ aura lieu à 13h50 Rue de Bretagne. L’arrivée est prévue vers 17h sur la même rue) le samedi 23 mars 2024

– 120km en ligne

– Course d’attente cadets (U17)

– Trophée OTBE 53

La ville de Chailland accueillera la 2ème et 3ème étape le dimanche 24 mars 2024:

-Epreuve Contre la montre individuel le matin

-Nouvelle étape Course en ligne 107 km l’après-midi

-Course d’attente access l’après-midi

C’est une épreuve reconnue, qui a vu de grands noms du cyclisme, comme Benoît Cosnefroy, porteur du maillot à pois lors du Tour de France 2020. .

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Rue de bretagne

Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire tourbocageernee53@gmail.com

