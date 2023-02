TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE – CHÂTILLON SUR COLMONT Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Colmont

Mayenne Châtillon-sur-Colmont 23 ème Tour du Bocage et de l’Ernée

Internationale U19 Epreuve Contre la montre individuel le matin : 20 km autour de Châtillon sur Colmont

Nouvelle étape Course en ligne 107 km l’après-midi avec départ et arrivée à Châtillon sur Colmont

La course cadets “Trophée Clément Davy” a lieu l’après-midi. C’est une épreuve reconnue, qui a vu de grands noms du cyclisme, comme Benoît CosneCosnefroy, maillot à pois lors du Tour de France 2020. Le retour de l’épreuve cycliste du Tour du Bocage et de l’Ernée tourbocageernee53@gmail.com https://tourbocageernee53.sportsregions.fr/ Châtillon-sur-Colmont

