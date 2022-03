TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE Carelles Carelles Catégories d’évènement: Carelles

Mayenne

TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE Carelles, 2 avril 2022, Carelles. TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE Carelles

2022-04-02 – 2022-04-03

Carelles Mayenne Carelles EUR L’épreuve se dispute en trois étapes, dont une à Carelles et deux à Juvigné – 1ère Etape de 117 kms à Carelles

départ 9 heures et arrivée à Carelles vers 17h15

-2ème Etape: Course contre la montre par équipe de 17.8 kms à Juvigné

départ à 9heures toute les 3 minutes

-3ème Etape : Enligne de 107.9 kms à Juvigné

départ à 14 heures et arrivée prévue vers 16heures45

La course cadets “Trophée Clément Davy” est maintenue à Carelles le samedi 2 avril

C’est une épreuve reconnue, qui a vu de grands noms du cyclisme, comme Benoît CosneCosnefroy, maillot à pois lors du Tour de France 2020. L’épreuve cycliste du Tour du Bocage et de l’Ernée, c’est près de 150 coureurs de catégorie junior qui se dispute 3 étapes de circuits en ligne et de contre la montre. Cette épreuve compte pour la première manche de la Coupe de France. tourbocageernee53@gmail.com https://tourbocageernee53.sportsregions.fr/ L’épreuve se dispute en trois étapes, dont une à Carelles et deux à Juvigné – 1ère Etape de 117 kms à Carelles

départ 9 heures et arrivée à Carelles vers 17h15

-2ème Etape: Course contre la montre par équipe de 17.8 kms à Juvigné

départ à 9heures toute les 3 minutes

-3ème Etape : Enligne de 107.9 kms à Juvigné

départ à 14 heures et arrivée prévue vers 16heures45

La course cadets “Trophée Clément Davy” est maintenue à Carelles le samedi 2 avril

C’est une épreuve reconnue, qui a vu de grands noms du cyclisme, comme Benoît CosneCosnefroy, maillot à pois lors du Tour de France 2020. Carelles

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Carelles, Mayenne Autres Lieu Carelles Adresse Ville Carelles lieuville Carelles Departement Mayenne

Carelles Carelles Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carelles/

TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE Carelles 2022-04-02 was last modified: by TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNEE Carelles Carelles 2 avril 2022 Carelles mayenne

Carelles Mayenne