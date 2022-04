Tour du bassin à bicyclette Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Tour du bassin à bicyclette Arcachon, 26 juin 2022, Arcachon. Tour du bassin à bicyclette Arcachon

2022-06-26 08:30:00 – 2022-06-26

Arcachon Gironde Départ en bateau via Le Cap Ferret et retour pépère jusqu’à Arcachon par les pistes cyclables

Départ du Monument aux Morts Payant. Ouvert à tout public. Sur inscription Départ en bateau via Le Cap Ferret et retour pépère jusqu’à Arcachon par les pistes cyclables

Départ du Monument aux Morts Payant. Ouvert à tout public. Sur inscription +33 6 79 42 78 11 Départ en bateau via Le Cap Ferret et retour pépère jusqu’à Arcachon par les pistes cyclables

Départ du Monument aux Morts Payant. Ouvert à tout public. Sur inscription Maat Com

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Tour du bassin à bicyclette Arcachon 2022-06-26 was last modified: by Tour du bassin à bicyclette Arcachon Arcachon 26 juin 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde