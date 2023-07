Découvrez cette tour du XVIe siècle lors d’une visite guidée Tour d’Ortholès La Loubière, 17 septembre 2023, La Loubière.

Découvrez cette tour du XVIe siècle lors d’une visite guidée Dimanche 17 septembre, 14h00 Tour d’Ortholès Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, les membres de l’association Valorisation du Patrimoine bâti de la commune recevront les visiteurs, les accompagneront et leur donneront des explications sur les bâtiments et leur histoire, au moyen de photos et documents d’archives.

Tour d’Ortholès Ortholes, 12740 La Loubière La Loubière 12740 Aveyron Occitanie La tour construite à partir de 1562 est un vestige militaire emblématique des guerres de religion en Rouergue.

Au XIXe siècle, deux étages seront transformés en chapelle aujourd’hui déconsacrée. Ce domaine agricole et son château seigneurial sont la propriété successive des Ortholis, Tullier, Curière et a été vendu bien national en 1792.

La restauration intérieure du bâtiment ainsi que l’accès extérieur ont été effectués par les bénévoles de l’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière, sous contrôle des personnes habilitées. Au rez-de-chaussée, se trouve une magnifique salle voûtée. Au premier étage, la grande salle garde des traces de son passé religieux. Départ de Rodez, RN 88 route de Laissac, après La Roquette à gauche, prendre Canabols, traverser et continuer jusqu’à Ortholes

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

