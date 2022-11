Tour d’orchestre à bicyclette. Un concert sur les chapeaux de roue – de bicyclette ! Lisieux, 13 décembre 2022, Lisieux.

Tour d’orchestre à bicyclette. Un concert sur les chapeaux de roue – de bicyclette !

Théâtre Lisieux Normandie

2022-12-13 20:00:00 – 21:15:00

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char

Lisieux

Calvados

Avec vingt-et-un musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie.

Direction musicale et arrangements Dylan Corlay – Mise en scène Jean-Daniel Senesi.

L’Orchestre Régional de Normandie fête ses 40 ans !!!

Un orchestre et son chef, duo détonant et dénotant, s’élancent sur la piste pour composer un concert-spectacle pétillant… La magie surprend, les balles s’envolent et les claquettes swinguent – ou comment métamorphoser un concert classique en un véritable show orchestral ! Si l’orchestre déraille et que le pilote perd les pédales, ce sera toujours dans le but de surprendre et d’entraîner le public dans un tourbillon de rires et de rêves.

Un spectacle universel qui se passe des mots : musique, danse, magie et jonglage suffisent, à eux seuls, pour communiquer.

Tout au long de cette balade insolite, la musique rayonne, tour à tour, sur des airs célèbres arrangés et sur des musiques traditionnelles – revisitées pour orchestre symphonique. Ce concept artistique offre une place de choix au public qui sera, non seulement, invité à participer ponctuellement, au long du concert, mais également à venir pédaler aux côtés du chef qui se rend, à vélo, sur chacun des lieux de concert. Tricycle, draisienne, grand vélo : tous les formats sont les bienvenus pour cette virée qui peut se partager en famille !

