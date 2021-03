Tour d’horizon du Cap Fréhel, 2 septembre 2021-2 septembre 2021, Plévenon.

Tour d’horizon du Cap Fréhel 2021-09-02 18:00:00 – 2021-09-02 19:30:00 Entre les deux phares, au Cap Fréhel Cap Fréhel

Plévenon Côtes d’Armor

Surplombant le grand large du haut de ses falaises escarpées, ses paysages sont à couper le souffle ! Mais que se cachent au cœur des landes du Cap Fréhel ? Participez à une déambulation à travers le cap, en compagnie d’un animateur Nature, pour découvrir des animaux et plantes emblématiques, une géologie spécifique, les petites et grandes histoires du Cap et partager un moment de convivialité.

Penser à : amener un verre par participant

A partir de 8 ans – Durée : 1h30 – Réservation obligatoire

RDV : 18h – Entre les deux phares du Cap Fréhel (Plévenon)

