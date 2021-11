Toulouse Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne, Toulouse Tour d’horizon de la littérature britannique (XXe-XXIe siècles) Médiathèque Côte Pavée Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tour d’horizon de la littérature britannique (XXe-XXIe siècles) Médiathèque Côte Pavée, 16 décembre 2021, Toulouse. Tour d’horizon de la littérature britannique (XXe-XXIe siècles)

Médiathèque Côte Pavée, le jeudi 16 décembre à 18:00

Jeudi 16 décembre à 18h Rencontre – Littérature – Grande Bretagne Présentation de quelques auteurs phares de la littérature britannique contemporaine par René Alladaye, Maître de Conférences, spécialiste de littérature à l'Université Jean-Jaurès. Il s'agira de faire découvrir (ou redécouvrir) au public certains aspects de leurs textes et ce qui rend leur écriture singulière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:00:00 2021-12-16T20:00:00

