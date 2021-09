Tour d’Eysines à vélo – dim 19 sept Eysines, 19 septembre 2021, Eysines.

### Découvrir Eysines à vélo La Ville d’Eysines vous propose de sillonner la commune à vélo pour découvrir son patrimoine naturel et urbain à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine européenne de la mobilité. Rendez-vous **dimanche 19 septembre** 2021 à 9h ou 10h30, pour une exploration entre pistes cyclables et sentiers communaux. Au gré de la balade, vous empruntez les voies cyclables de la commune pour une virée patrimoniales à la découverte des grands projets de réhabilitation du centre-bourg. Vous croiserez notamment la route du Bourdieu de Ferron, du Clos Lescombes et de la future boulangerie artisanale avenue de Picot. **Inscription requise** (nombre de places limité). Accès sur **pass sanitaire** pour les personnes de plus de 18 ans.

Eysines Eysines 33320 Eysines Gironde



