2022-08-03 – 2022-08-03

Tour d’escalade

Eté actif : initiation à l’escalade sur une tour mobile. Des voies faciles et progressives vous attendent en toute sécurité. Ouvert à tous, à partir de 8 ans. Matériel fourni. Les mineurs doivent être accompagnés. Chaussures fermées et cheveux attachés. Gratuit. Sans réservation. Base de loisirs de Chandos. 10h-12h et 14h-18h.

Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77

