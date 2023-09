Cet évènement est passé Rallye Patrimoine et Sport Tour des Templiers Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Rallye Patrimoine et Sport Tour des Templiers Hyères, 16 septembre 2023, Hyères. Rallye Patrimoine et Sport 16 et 17 septembre Tour des Templiers Se munir du livret-jeux au Point info des JEP Munis d’un livret, en famille ou entre amis, découvrez les sites historiques emblématiques du centre-ville : château, villa Noailles, collégiale, école Michelet, lavoir, tour des Templiers, casino des Palmiers, musée La Banque, église anglicane, école Anatole France. À chaque étape, une énigme à résoudre et des initiations sportives (tir à l’arc, tennis de table, pétanque, tennis, skate, échecs, Mölkky…), pour remporter peut-être votre récompense. Tour des Templiers Place Massillon, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://hyeres.fr/monuments_et_sites_decouvrir.html © Ville d’Hyères Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

