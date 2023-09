Hyères en fleurs Tour des Templiers Hyères, 15 septembre 2023, Hyères.

Hyères en fleurs 15 – 17 septembre Tour des Templiers

Cette exposition souhaite explorer les différentes facettes du lien ancien et profond entre Hyères et les fleurs. À partir des collections des services patrimoniaux de la ville – musée, médiathèque, archives, site archéologique d’Olbia et service patrimoine – ou de prêts, découvrez les affinités historiques d’Hyères avec les fleurs.

Exposition visible jusqu’au 4 novembre

Tour des Templiers Place Massillon, 83400 Hyères

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Ville d’Hyères