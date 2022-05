Tour des Muverans (5 jours) Derborence, 18 juillet 2022, Conthey.

Tour des Muverans (5 jours)

du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet à Derborence

**Tour des Muverans en 5 étapes** ——————————— Départ et arrivée – Derborence – [Informations détaillées](https://nathure-rando.ch/wp-content/uploads/2022/04/Tour-des-Muverans-Flyer.pdf) ### Lundi 18.07.22 – Etape 1 ### Derborence – Pont de Nant Le Pas de Cheville sera notre premier col, et l’entrée dans le district franc fédéral des Muverans, où nous déambulerons sous l’oeil attentif des chamois. +817m / -1’043m – 14.3 km temps de marche 5h. ### Mardi 19.07.22 – Etape 2 ### Pont de Nant – La Tourche Nature sauvage, découpée par les Nants, ruisseaux secs, mais attention à leur calme apparent, car ils sont capables de s’emballer lors de chutes de pluie. +1’466m / -526m – 10.2 km temps de marche 5h. ### Mercredi 20.07.22 – Etape 3 ### Tourche – Fénestral Le décor évolue plus aérien et minéral, la vue s’ouvre sur le Chablais, les Dents-du-Midi, le Mont-Blanc. Ici chamois, aigle royal et bouquetins guideront nos pas avec bienveillance. +994m / -755m – 12 km temps de marche 4h45 ### Jeudi 21.07.22 – Etape 4 ### Fénestral – Rambert De cabane en cabane, de cols en cols, nous rallierons la Cabane Rambert qui trône fièrement au pied du Grand-Muveran et se confond dans le paysage. +864m / -755m – 9.6 km temps de marche 4h15 ### Vendredi 22.07.22 – Etape 5 ### Rambert – Derborence Après avoir rejoint, le Lac de la Forclaz, La Dorbonne guidera nos pas jusqu’à Derborence. Au refuge de Dorbon, mythique passage, nous pourrons nous requinquer avec une délicieuse tarte. +320m /-1’400m – 11.5 km temps de marche 4h 5 jours au contact de la nature, en déconnexion pour se relaxer et laisser son esprit s’évader au gré de ses envies.

Fr. 700.-/pers. (Hébergement et demi-pension compris)

TOUR DES MUVERANS – Je te propose 5 jour hors du temps, au coeur de paysages préservés et sauvages, entre les alpages, les cimes, les lacs de montagnes et les cabanes.

Derborence Derborence Conthey Conthey



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00 2022-07-18T16:30:00;2022-07-19T07:00:00 2022-07-19T16:30:00;2022-07-20T07:00:00 2022-07-20T16:30:00;2022-07-21T07:00:00 2022-07-21T16:30:00;2022-07-22T08:30:00 2022-07-22T16:00:00