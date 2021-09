La Roche-sur-Foron Tour des comtes de Genève Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron Tour des comtes de Genève Tour des comtes de Genève La Roche-sur-Foron Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Roche-sur-Foron

Tour des comtes de Genève Tour des comtes de Genève, 18 septembre 2021, La Roche-sur-Foron. Tour des comtes de Genève

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour des comtes de Genève

En fondant, les glaciers de l’ère quaternaire ont laissé au pied du Foron ce gros bloc de roche, donnant son nom à la ville. Montez au sommet de cette Tour du XIIIe siècle, pour admirer un panorama grandiose de montagnes et de vallées qui n’auront plus de secret pour vous grâce à deux belles tables d’orientation panoramiques. Et de là-haut, vous verrez peut-être passer le train ! Après l’effort, vous pourrez profiter du stand « buvette et crêpes » tenu par les bénévoles de l’Office de Tourisme.

Pass sanitaire obligatoire

Montée au sommet de la Tour des comtes de Genève (XIIIe s.) pour admirer un panorama époustouflant Tour des comtes de Genève Place Saint-François, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron Autres Lieu Tour des comtes de Genève Adresse Place Saint-François, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville La Roche-sur-Foron lieuville Tour des comtes de Genève La Roche-sur-Foron