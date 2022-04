Tour d’enfance Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Tour d'enfance Reims, 21 mai 2022, Reims.

2022-05-21 – 2022-05-21 Square de la Porte Mars Place de la République

Reims Marne Reims Après deux années de suspension dues à la situation sanitaire, le Rotary Reims Clotilde organise la 21ème édition de sa manifestation Tour d’Enfance au profit de l’enfance en souffrance. Venez faire un tour dans des voitures anciennes et d’exception !

L’entrée à l’exposition est gratuite et sera accessible dès 11 h le samedi matin. Les baptêmes de passagers débuteront à 14h le samedi et dès 10 h le dimanche. Des animations gratuites et festives (jeux concours, mini-parades, animations musicales et autres surprises, …) seront organisées tout le week-end ! En 20 années, Tour d’Enfance a permis de récolter plus de 200 000 €, qui ont été redistribués pour aider l’enfance en souffrance.

L’édition 2022 permettra de financer la mise à disposition d’un chien d’assistance à des enfants en situation de handicap et de fragilité par l’Association HANDI’CHIENS . http://rotaryreimsclotilde.fr/le-tour-denfance/ Square de la Porte Mars Place de la République Reims

