Foire de printemps 2023 Tour de Ville, 30 avril 2023, Martres-Tolosane.

La grande Foire de Printemps de Martres-Tolosane reprend du service grâce à la TEAM et à l’APE le dimanche 30 avril 2023.

Rendez-vous sur le centre et le tour de ville pour découvrir le marché artisan et le vide grenier.

Retrouvez le pôle mécanique le long de la place du Général de Gaule et sur la place du gymnase ainsi qu’un espace dédié aux enfants : mini-ferme, châteaux gonflables, sulkys à pédales, maquillage et animations sur le thème de la ferme.

Réservez votre emplacement (12€ les 5m linéaires) en envoyant un mail à l’adresse suivante = foiredeprintemps.mt@gmail.com

Pour plus de renseignements, appelez le 06.70.92.07.82

2023-04-30T08:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

