Foire aux Vins de Marcillac Tour de ville, 11 août 2023, Marcillac-Vallon. Sous les platanes à Marcillac, le vendredi 11 août 2023 : rendez-vous pour la 15è Foire aux vins !.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . 4 EUR.

Under the plane trees in Marcillac, Friday, August 11, 2023: the 15th Wine Fair! Bajo los plátanos de Marcillac, el viernes 11 de agosto de 2023: ¡nos vemos en el 15º Salón del Vino! Unter den Platanen in Marcillac, am Freitag, den 11. August 2023: Treffpunkt für die 15. Weinmesse! Mise à jour le 2023-01-10 par ADT de l’Aveyron

