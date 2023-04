Balades Autour de Cajarc Tour de ville Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

2023-07-05 08:30:00 – 2023-07-05 11:30:00

Lot . Rendez-vous à 8h30 précises devant l’office de tourisme de Cajarc. Découvrez Cajarc « de haut » en randonnant, accompagnés par Luc, randonneur cajarcois et Christian, randonneur aveyronnais.

Ils vous proposent 9 balades d’une durée de 3h00 environ. Munissez vous de chaussures adaptées à la marche, des vêtements appropriés au climat, de l’eau et une bonne forme physique sont recommandées. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas ! c

