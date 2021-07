Araffat Zoom Mauritanie Araffat Tour de table « Introduction au Double Espace, Point Communication et planifications activités de la rentrées. Zoom Mauritanie Araffat Catégorie d’évènement: Araffat

Tour de table « Introduction au Double Espace, Point Communication et planifications activités de la rentrées. Zoom Mauritanie, 29 juillet 2021, Araffat. Tour de table « Introduction au Double Espace, Point Communication et planifications activités de la rentrées.

Zoom Mauritanie, le jeudi 29 juillet à 09:30

Ce premier thé-palabre s’inscrit dans le cadre du projet « Graine de Citoyenneté ». Soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), le CCFD-Terre Solidaire et la Région Centre – Val de Loire (RCVDL), le projet « Graine de Citoyenneté » qui se déroule sur une période de 18 mois, est la phase préparatoire d’un programme structurant et transversal d’appui à la jeunesse actrice aujourd’hui du développement durable (ODD) en Mauritanie. Cinq mois du projet se sont déjà écoulés ayant débouché sur la réalisation d’une charte des valeurs, un plan de renforcement de capacités, un bilan de l’outil fond souple au Gorgol ainsi que plusieurs tours de table dans les zones du projet. Ce premier temps d’échange multi territoire doit permettre de travailler en commun sur un volet d’activité spécifique de cette phase préparatoire à savoir le volet communication. 1) Elaboration stratégie de communication du projet « Graine de Citoyenneté » La stratégie de communication se construit de manière cohérente avec les objectifs du projet « Graine de Citoyenneté » (GDC) notamment ceux permettant de renforcer/valoriser les initiatives d’OSC mauritaniennes actives dans le secteur de la jeunesse et de la participation des jeunes en RIM et dans le double espace (Europe – RIM). La stratégie de communication doit également permettre de favoriser le dialogue entre ces OSC et les pouvoirs publics. Le choix des messages à diffuser aux groupes cibles du projet doit être discuté avec les membres du noyau dur. En effet, les membres doivent être sensibilisés à la démarche de création d’une stratégie de communication, mais aussi à la création de messages pour l’atteinte des objectifs d’une stratégie. 2) Introduction au double espace : Présentation d’une initiative menée par ACCORD Nantes en partenariat avec APFAS.  Qu’est-ce que l’éducation populaire ?  Présentation d’une initiative double espace, jumelage entre le centre de loisir ACCOORD Nantes et le centre de loisir de l’APFAS. 3) Point sur les activités et planification activités rentrée (Grdr) Enfin cette rencontre est l’opportunité pour les noyaux fédérateurs Gorgol, Nouakchott et France d’être informé du niveau d’avancement du projet Graine de citoyenneté ainsi que des activités programmées pour la rentrée 2021. Ce premier temps d’échange multi territoire doit permettre de travailler en commun sur un volet d’activité spécifique de cette phase préparatoire à savoir le volet communication. Zoom Mauritanie nouakchott Araffat Carrefour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Araffat Autres Lieu Zoom Mauritanie Adresse nouakchott Ville Araffat lieuville Zoom Mauritanie Araffat