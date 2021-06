Kaédi Gorgol,Kaédi Kaédi Tour de table bilan sur les fonds souples au Gorgol Gorgol,Kaédi Kaédi Catégorie d’évènement: Kaédi

L’objectif du tour de table est de mobiliser les différents acteurs intervenants sur les questions de la jeunesse et participation Citoyenne au Gorgol. Il s’agit principalement d’avoir un retour d’expérience des OSC de jeunes par rapport aux différents fonds souples mis en œuvre ces dernières années. L’objectif étant d’identifier les opportunités d’accès derrières ces fond souples mais également d’identifier les critères/éléments qui rendent leurs accessibilités difficiles aux OSC de jeunes. Il Il s’agira notamment de les amener à faire une analyse objective et critique des fonds souples favorisant une interaction avec les partenaires pour en faire une proposition d’harmonisation et d’adaptation des règles de procédures souples à la portée de tous et validée à l’unanimité des acteurs à travers la mise en place d’un manuel de procédure. Ce document peut servir de base constituant un dispositif d’appui technique et financier aux porteurs de projets pour les appels à projet prévus dans le cadre du programmeAJILE/ Graine de Citoyenneté. L’analyse critique et objective des canevas des dernières lignes directrices des appels à propositions au Gorgol. Gorgol,Kaédi kaédi Kaédi

