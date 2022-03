Tour de Rezé Halle de La Trocardière Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-04-03 Départ de 8h à 10h30 (en fonction du parcours choisi) de la halle de la Trocardière.Arrivée au même endroit

Gratuit : oui Gratuit Tout public Départ de 8h à 10h30 (en fonction du parcours choisi) de la halle de la Trocardière.Arrivée au même endroit Pour son retour après deux années d’absence, le Tour de Rezé se réinvente.Animations sportives au départ et à l’arrivée, géocaching (jeu consistant à retrouver à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone des boîtes dissimulées dans la nature) et présence de producteurs locaux le long du parcours.Ces nouveautés font suite à la consultation auprès des Rezéennes et Rezéens sur reze.fr.Des animations émailleront la randonnée pédestre sur le parcours des trois boucles de distances différentes (7,6 km ; 13,3 km ; 16 km) pour permettre à chacune et chacun, quel que soit son niveau de marche, de découvrir sa ville. Halle de La Trocardière adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

