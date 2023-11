La bastide enchantée : Ateliers créatifs Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot, 23 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Lectures de contes et ateliers créatifs pour les enfants à l’intérieur de la Tour de Paris..

2023-12-23 fin : 2023-12-24 17:30:00. EUR.

Tour de Paris

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Story readings and creative workshops for children inside the Tour de Paris.

Lecturas de cuentos y talleres creativos para niños en el interior de la Torre de París.

Märchenlesungen und kreative Workshops für Kinder im Inneren des Pariser Turms.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47