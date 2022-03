Tour de Normandie Elbeuf, 23 mars 2022, Rouen.

Tour de Normandie

Elbeuf, le mercredi 23 mars à 15:30

Elbeuf sur Seine est le point d’arrivée de cette troisième étape du Tour de Normandie. Les coureurs auront parcouru 181,35 km depuis Nonancourt. Deux passages sont prévus en bord de Seine, au niveau de l’Hôtel de ville, vers 15h30, 16h10 pour une arrivée entre 16h50 et 17h. ### Voici le circuit pour soutenir les coureurs : Les cyclistes arriveront en provenance de La Saussaye et emprunteront les rues de La Saussaye, du Neubourg, de la Gare, chemin de Rouen puis les rues Poussin, Petou, Céleste, Boucher de Perthes, Anatole France pour arriver quai de l’Hôtel de ville avant de prendre la direction de Caudebec les Elbeuf pour un deuxième tour. • Voie sur berge dès 15h30 ### Info-riverains Pour assurer le bon déroulement de l’événement et la sécurité des cyclistes, des modifications de circulation et de stationnement sont nécessaires. [Télécharger l’info-riverains](https://www.mairie-elbeuf.fr/wp-content/uploads/2022/02/Info-riverains-tour-normandie-2022.pdf) **Mardi 22 mars 2022** **De 21h jusqu’à la fin de la course (le 23 mars vers 18h-18h30)** **Le stationnement de tout véhicule est interdit :** * Rue de La Saussaye * Rue du Neubourg (de la rue de la Saussaye à la rue Guérot) * Rue de la Gare * Chemin de Rouen * Rue Poussin (de la rue Gambetta à la rue Boucher de Perthes) * Rue Petou * Rue Céleste * Rue Boucher de Perthe * Rue Anatole France * Voie de la Déclaration universelle des droits de l’homme * Allée du Front de Seine et parking Dendeville * Rue Grémont * Place Aristide Briand (côté Métropole) * Rue du 1er mai * Rue de la Prairie * Rue du Cèdre **La circulation automobile est interdite dans les rues de la Prairie et du Cèdre.** **Mercredi 23 mars 2022** **De 10h à la fin de la manifestation (vers 18h-18h30)** **La circulation automobile est interdite :** * Voie de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, sur la partie entre la rue Anatole France et la rue Dendeville, et l’allée du Front de Seine. * Rue de la Saussaye (sens Elbeuf > la Saussaye) pendant le passage de la course. **De 14h30 à la fin de la manifestation (vers 18h-18h30)** **La circulation automobile est interdite** voie de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, sur le tronçon compris entre les rues Raymond Dendeville et du Port. **De 14h50 à la fin de la manifestation (vers 18h-18h30)** Les cyclistes arriveront en provenance de La Saussaye et emprunteront les rues de La Saussaye, du Neubourg, de la Gare, chemin de Rouen puis les rues Poussin, Petou, Céleste, Boucher de Perthes, Anatole France pour arriver quai de l’Hôtel de ville avant de prendre la direction de Caudebec les Elbeuf pour un deuxième tour. **La circulation automobile sera interrompue à chaque passage de coureur(s)** et rétablie aussitôt après, dans le sens de la course. Toutes les voies débouchant sur le circuit seront ponctuellement mises en impasse puis rouvertes à la circulation. ### Déviations Les véhicules lourds en provenance de Caudebec les Elbeuf devront emprunter les itinéraires suivants : Rue Félix Faure à Caudebec lès Elbeuf > cours Carnot > rond Point Mitterrand puis rue Jean Jaurès (Pont Jean Jaurès : Rouen/Cléon) ou rue du Neubourg (vers le Neubourg) ou rue du Neubourg, axe Poussin/Céleste/Petou rue Boucher de Perthes /Anatole France (direction Rouen-Orival) ou rue du Neubourg, axe Poussin/Céleste/Petou rue Boucher de Perthes /Bourgtheroule Et vice versa (véhicules en provenance du Pont Jean Jaurès, d’Orival, de la rue de Bourgtheroulde, de la rue du Neubourg) Nous vous remercions de votre compréhension.

Arrivée de la 3ème étape

