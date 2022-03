Tour de Normandie cycliste à Aunay sur Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d’Aunay Calvados Venez assister au départ de la 5e étape du Tour de Normandie cycliste à Aunay sur Odon !

Rendez-vous rue du 12 juin 1944 :

– Ouverture du village à 10h

– Présentation des équipes à 11h10

– Départ de la caravane publicitaire à 12h20

– Départ fictif à 12h43

– Lieu de départ réel : 12h45, D214 Venez assister au départ de la 5e étape du Tour de Normandie cycliste à Aunay sur Odon !

